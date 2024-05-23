Вибухи на Кримському півострові: в Алушті почалася пожежа

В окупованому Криму вночі 23 травня пролунали вибухи. Як повідомили місцеві жителі у соцмережах, вибухи почули у Саках, Алушті, Первомайському, Ялті, Джанкої та Євпаторії. Попередньо, спрацювала російська протиповітряна оборона.



У соцмережах поширили відео пожежі та задимлення у районі Алушти.

Оновлено. Рух «АТЕШ» повідомляє, що в Алушті було уражено вузол зв’язку збройних сил РФ у військовій частині 28735.



Зазначається, що ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління ЗС РФ в окупованому Криму.



Це колишня українська військова частина, яку тепер використовують російські сили.



Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що у районі Алушти зафіксовано влучання «по об'єкту господарського призначення».



Аксьонов також повідомив, що унаслідок ракетної атаки в Сімферопольському районі загинули двоє людей.