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Вибухи на Кримському півострові: в Алушті почалася пожежа

23 травня 2024, 22:06

Вибухи на Кримському півострові: в Алушті почалася пожежа

В окупованому Криму вночі 23 травня пролунали вибухи. Як повідомили місцеві жителі у соцмережах, вибухи почули у Саках, Алушті, Первомайському, Ялті, Джанкої та Євпаторії. Попередньо, спрацювала російська протиповітряна оборона.

У соцмережах поширили відео пожежі та задимлення у районі Алушти.

Оновлено. Рух «АТЕШ» повідомляє, що в Алушті було уражено вузол зв’язку збройних сил РФ у військовій частині 28735.

Зазначається, що ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління ЗС РФ в окупованому Криму.

Це колишня українська військова частина, яку тепер використовують російські сили.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що у районі Алушти зафіксовано влучання «по об'єкту господарського призначення».

Аксьонов також повідомив, що унаслідок ракетної атаки в Сімферопольському районі загинули двоє людей.

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