Войска РФ утром атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшие и повреждения

Оккупационная армия РФ сегодня утром, 24 мая, в очередной раз атаковала Днепропетровскую область, в частности, Никопольщину. Двое людей получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«С самого утра враг снова целит по Никопольщине. Несколько раз он ударил по райцентру дронами-камикадзе», — отметил он.
По словам Лысака, захватчики из артиллерии обстреляли Марганецкую громаду.
Предварительно двое пострадавших. Также повреждены четырехэтажка, магазин, микроавтобус и легковое авто.
Глава региона уточнил, что в других городах и селах ночь прошла спокойно.
Ранее мы писали, что за 23 мая россияне ранили 2 жителей Донецкой области – в городе Торецк.
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