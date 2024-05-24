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Войска РФ утром атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшие и повреждения

24 мая 2024, 09:58

Войска РФ утром атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшие и повреждения

Россияне атаковали Днепропетровщину. Фото: Сергей Лысак Россияне атаковали Днепропетровщину. Фото: Сергей Лысак

Оккупационная армия РФ сегодня утром, 24 мая, в очередной раз атаковала Днепропетровскую область, в частности, Никопольщину. Двое людей получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«С самого утра враг снова целит по Никопольщине. Несколько раз он ударил по райцентру дронами-камикадзе», — отметил он.



По словам Лысака, захватчики из артиллерии обстреляли Марганецкую громаду.



Предварительно двое пострадавших. Также повреждены четырехэтажка, магазин, микроавтобус и легковое авто.

Глава региона уточнил, что в других городах и селах ночь прошла спокойно.

Ранее мы писали, что за 23 мая россияне ранили 2 жителей Донецкой области – в городе Торецк. 

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