Війська РФ вранці атакували Дніпропетровщину: є постраждалі та пошкодження

Росіяни атакували Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак

Окупаційна армія РФ сьогодні вранці, 24 травня, вкотре атакувала Дніпропетровську область, зокрема Нікопольщину. Двоє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«З самого ранку ворог знову цілить по Нікопольщині. Кілька разів він ударив по райцентру дронами-камікадзе», — зазначив він.





За словами Лисака, загарбники з артилерії обстріляли Марганецьку громаду.





Попередньо, двоє постраждалих. Також пошкоджені чотириповерхівку, магазин, мікроавтобус та легкове авто.



Глава регіону уточнив, що в інших містах та селах ніч минула спокійно.



Раніше ми писали, що за 23 травня росіяни поранили 2 мешканців Донецької області – у місті Торецьк.