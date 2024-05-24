На Донетчине пограничники взяли в плен оккупанта, переодевшегося в форму ВСУ

Украинские военнослужащие взяли в плен российского оккупанта. Это произошло в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.



По информации украинских пограничников, во время ночных штурмов захватчики малой группой пытались зайти на позиции Сил обороны в Донецкой области. Военные бригады «Месть» нанесли россиянам удар, это заставило захватчиков отступить.



В свою очередь, один из штурмовиков РФ решил сдаться в плен, для этого он надел китель украинской армии, который якобы нашел во время движения к позициям пограничников.



Известно, что пленного передали правоохранительным органам.





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