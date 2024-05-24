На Донеччині прикордонники взяли в полон окупанта, переодягненого у форму ЗСУ

Українські військовослужбовці взяли у полон російського окупанта. Це сталося на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.



За інформацією українських прикордонників, під час нічних штурмів загарбники малою групою намагалися зайти на позиції Сил оборони на Донеччині. Військові бригади «Помста» завдали росіянам удару, і це змусило їх відступити.



Своєю чергою один зі штурмовиків РФ вирішив здатися в полон, для цього він одягнув кітель української армії, який нібито знайшов під час руху до позицій прикордонників.



Відомо, що полоненого передали правоохоронним органам.





Раніше ми писали, що оператори третього окремого полку СЗГ за три тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів «Бук» росіян на одному з операційних напрямків.