В Донецкой области без света остаются 103 населённых пункта

Из-за российских обстрелов в Донецкой области без света осталось более одной тысячи абонентов и 103 населенных пункта. Об этом сообщил официальный канал Министерства энергетики Украины.
«Энергетики подключили 1,8 тысячи абонентов, в том числе обесточивавшихся ранее. Остаются без напряжения 103 населенных пункта, всего – более 47 тысяч абонентов», — говорится в сообщении Минэнерго.
Ранее, президент Владимир Зеленский сообщал, что основными мишенями ночного российского ракетного удара по Украине стала энергетика.
Напомним, страны Евросоюза уже обсуждали, какую роль может сыграть НАТО в защите энергетической инфраструктуры ЕС от возможного нападения России.
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