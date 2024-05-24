У Донецькій області без світла залишаються 103 населені пункти

Без світла на Донеччині залишаються 103 населених пункти. Фото: Міненерго

Через російські обстріли в Донецькій області без світла залишилося більше однієї тисячі абонентів і 103 населених пункти. Про це повідомив офіційний канал Міністерства енергетики.



«Енергетики заживили 1,8 тисячі абонентів, зокрема тих, що знеструмлювалися раніше. Залишаються без напруги 103 населених пункти, загалом – понад 47 тисяч абонентів», — йдеться у повідомленні Міненерго.



Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що основними мішенями нічного російського ракетного удару по Україні стала енергетика.



Нагадаємо, країни Євросоюзу вже обговорювали, яку роль може відіграти НАТО у захисті енергетичної інфраструктури ЄС від можливого нападу Росії.