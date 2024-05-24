Еще шесть детей вывезли из оккупированной Херсонщины

На подконтрольную территорию Украины удалось эвакуировать шесть детей. До этого они находились в оккупации на Херсонщине. Сейчас все дети находятся в безопасности. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Из временно оккупированной территории Херсонщины вывезены три семьи, в которых воспитываются 5 девочек и 1 мальчик в возрасте от 1 до 9 лет», — написал он.



Прокудин отметил, что по словам родителей, жить в оккупации было тяжело, ведь при отсутствии российских паспортов они не имели права обратиться к врачам и устроиться на работу.



Кроме того, оккупанты постоянно проводили обыски в их домах, цель этих мероприятий было психологическое давление. Именно такое отношение и страх за будущее стало толчком для принятия решения о выезде.



Сейчас все семьи находятся в безопасности и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.



С начала 2024 года из временно оккупированной Херсонщины удалось вывезти 94 ребенка.



Ранее мы писали, что из российской оккупации на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 13 детей.