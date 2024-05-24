Ще шістьох дітей вивезли з окупованої Херсонщини

На підконтрольну територію України вдалося евакуювати шістьох дітей. До цього вони перебували в окупації на Херсонщині. Нині всі діти у безпеці. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«З тимчасово окупованої території Херсонщини вивезені три родини, в яких виховуються 5 дівчаток та 1 хлопчик, віком від 1 до 9 років», — написав він.



Прокудін зазначив, що за словами батьків, жити в окупації було важко, адже за відсутності російських паспортів вони не мали права звернутися до лікарів та влаштуватися на роботу.



Крім того, загарбники постійно проводили обшуки в їхніх будинках, метою цих заходів був психологічний тиск. Саме таке ставлення та страх за майбутнє спонукало родини вирішити виїхати з окупації.



Зараз усі сім'ї у безпеці, отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.



З початку 2024 року з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося вивезти 94 дитини.



Раніше ми писали, що з російської окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 13 дітей.