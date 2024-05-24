ВСУ остановили войска РФ и проводят контрнаступательные действия на Харьковском направлении

Силы обороны Украины остановили российские войска на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия. Об этом сообщил представитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Игорь Прохоренко.

По словам Игоря Прохоренко, на Харьковском направлении оккупанты ведут наступательные операции с целью создания «буферной зоны».

«В настоящее время враг остановлен, ситуация контролируемая, проводятся контрнаступательные действия», – рассказал он.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал направления, где идут наиболее интенсивные и жесткие бои в Донецкой области.