ЗСУ зупинили війська РФ та проводять контрнаступальні дії на Харківському напрямку

Сили оборони України зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії. Про це повідомив представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Ігор Прохоренко.

За словами Ігоря Прохоренка, на Харківському напрямку окупанти ведуть наступальні операції з метою створення «буферної зони».

«Наразі ворога зупинено, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії», – розповів він.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав напрямки, де зараз найбільш інтенсивні та жорсткі бої на Донеччині.