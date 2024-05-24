Атака на аэродром «Кущевская» в Краснодарском крае РФ: опубликованы спутниковые снимки

Появилось фото со спутника после удара по аэродрому в РФ Кущевская. Фото: Схемы

В сети появились спутниковые снимки, на которых можно рассмотреть последствия атаки дронов по аэродрому «Кущевская» в ночь на 19 мая. Тогда были повреждены истребители РФ. Об этом сообщил проект «Схемы».



Как отмечается, российские самолеты в момент удара находились на территории аэродрома «Кущевская» в Краснодарском крае России. Спутник Planet Labs зафиксировал повреждение.



По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, украинские дроны смогли повредить по меньшей мере два российских истребителя, Су-27 и Су-34.





«Мы видим, что с поврежденными или снятыми крыльями стоит Су-34, и явно поврежден Су-27 в другой части аэродрома. Также мог быть поврежден и Су-30, почти не изменявший свое положение с 11 мая и находящийся рядом с поврежденным Су-27», — отметил он.



Кроме того, Храпчинский уточнил, что аэродром «Кущевская» является учебной базой Краснодарского высшего военного авиационного училища, в этом учебном заведении Россия готовила будущих летчиков, сейчас этот аэродром используется как плацдарм для атак на украинские позиции.



Ранее мы писали, что в результате атаки ВСУ на военный аэродром «Кущевская» в ночь на 19 мая были повреждены самолеты.