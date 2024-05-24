Атака на аеродром «Кущевська» у Краснодарському краї РФ: опубліковані супутникові знімки

З'явилося фото із супутника після удару по аеродрому в РФ «Кущевська». Фото: Схеми

У мережі поширили супутникові знімки, на яких можна побачити наслідки атаки дронів по аеродрому «Кущевська» в ніч проти 19 травня. Тоді були пошкоджені винищувачі РФ. Про це повідомив проєкт «Схеми».



Як зазначається, російські літаки на момент удару були на території аеродрому «Кущевська» в Краснодарському краї Росії. Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження.



За словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, українські дрони змогли пошкодити щонайменше два російські винищувачі – Су-27 та Су-34.





«Ми бачимо, що з пошкодженими або знятими крилами стоїть Су-34 і явно пошкоджений Су-27 в іншій частині аеродрому. Також міг бути пошкоджений і Су-30, який майже не змінював свого положення з 11 травня і був поруч із пошкодженим Су-27», — зазначив він.



Храпчинський уточнив, що аеродром «Кущевська» є навчальною базою Краснодарського вищого військового авіаційного училища РФ. У цьому навчальному закладі готували майбутніх льотчиків. Зараз цей аеродром використовується як плацдарм для атак на українські позиції.



Раніше ми писали, що внаслідок атаки ЗСУ на військовий аеродром «Кущевська» в ніч проти 19 травня було пошкоджено літаки.