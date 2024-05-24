Старшеклассникам в оккупации разрешили не сдавать итоговый экзамен

Оккупационные власти решили выставить школьникам оккупированной территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей средний балл за год. Таким образом ученикам 9-х и 11-х классов не придется сдавать российский так называемый государственный экзамен.



Кроме того, выпускники 9-х классов в этом году были освобождены от прохождения итогового собеседования по русскому языку, а выпускники 11-х классов – от итогового сочинения (изложения).



Одиннадцатиклассники на оккупированных территориях могут сдать российский «единый государственный экзамен» по своему желанию, чтобы предоставить результаты в вузы РФ.



Выпускники, переехавшие из этих регионов в Россию, самостоятельно принимают решение об участии в российских итоговых экзаменах.



Напомним, в оккупации дети вынуждены учиться в школах по российским стандартам образования. Для этого оккупационные администрации предприняли ряд мер, среди которых давление и угрозы в отношении родителей.