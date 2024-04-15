В российской школе открыли «Парту героя» в честь «вагнеровца», жестоко убившего женщину

В школе Белгорода (РФ) установили «Парту героя» в честь погибшего на войне заключенного. Российские СМИ пишут, что «вагнеровец», до того как пойти на войну против Украины был осужден за жестокое убийство.



Парту презентовали в Кочетовской средней школе Ивнянского района Белгородской области. Погибший на войне, экс-заключенный Игорь Маслов был выпускником этой школы.



В 2020 году Маслов получил 12 лет колонии строгого режима за убийство собутыльницы: он нанес ей более 25 ударов ножом по шее, голове и груди за то, что та попросила его покинуть её квартиру. После того как нож сломался, Маслов взял с кухни другой нож и продолжил убивать женщину.



В начале мая 2023 года Маслов уехал из колонии на войну, а 1 июня погиб.



На торжественной линейке в честь открытия «Парты героя» в том числе были и представители местной власти.



На данный момент публикация об этом со страницы школы в социальной сети «ВКонтакте» удалена.