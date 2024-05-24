Старшокласникам в окупації дозволили не складати підсумковий іспит

Окупаційна влада вирішила виставити школярам окупованої території Донбасу, Херсонської та Запорізької областей середній бал за рік. Таким чином учням 9-х та 11-х класів не доведеться складати російський так званий державний іспит.



Крім того, цьогорічні випускники 9-х класів були звільнені від проходження підсумкової співбесіди з російської мови, а випускники 11-х класів — від підсумкового твору (викладу).



Одинадцятикласники на окупованих територіях можуть скласти російський «єдиний державний іспит» за своїм бажанням, щоб надати результати до вишів РФ.



Випускники, які переїхали з цих регіонів до Росії, самостійно приймають рішення про участь у російських підсумкових іспитах.



Нагадаємо, в окупації діти змушені навчатися у школах за російськими стандартами освіти. Для цього окупаційні адміністрації здійснили низку заходів, серед яких тиск та погрози щодо батьків.