В Крыму частично перекрыли трассу из-за сильного пожара в селе

В оккупированном Крыму днем 25 мая ограничили движение на части трассы Симферополь — Евпатория. Причиной стал пожар в селе Прибрежное Сакского района, как утверждают оккупационные власти полуострова.



Как пишет глава подконтрольного РФ Минтранса Крыма Николай Лукашенко, в результате возгорания коттеджа в Прибрежном на нескольких участках дороги дым окутал несколько участков. Водителям предлагается объезд данного участка через село Вересаево Сакского района.



Ранее российское управление МЧС в Крыму продлило действие штормового предупреждения до 28 мая из-за чрезвычайной пожарной опасности.