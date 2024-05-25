В Криму частково перекрили трасу через сильну пожежу в селі

В окупованому Криму вдень 25 травня обмежили рух частиною траси Сімферополь – Євпаторія. Причиною стала пожежа в селі Прибережне Сакського району, – стверджує окупаційна влада півострова.



Як пише голова підконтрольного РФ Мінтрансу Криму Микола Лукашенко, внаслідок займання котеджу в Прибережному на кількох ділянках дороги дим огорнув кілька ділянок. Водіям пропонується об'їзд цієї ділянки через село Вересаєве Сакського району.



Раніше російське управління МНС у Криму продовжило дію штормового попередження до 28 травня через надзвичайну пожежну небезпеку.