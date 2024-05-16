Последствия обстрела аэродрома Бельбек в Крыму — что видно со спутника

В сети опубликованы спутниковые снимки последствий недавних попаданий по аэродрому «Бельбек» в оккупированном Крыму.

На снимках за 16 мая 2024 года, опубликованных проектом DeepState, заметны следы горения на нескольких местах, где 1 мая этого года находились самолеты.

Также на снимках можно увидеть последствия горения массива цистерн.

Напомним, что в ночь с 14 на 15 мая аэродром «Бельбек» в оккупированном Севастополе атаковали ракетами, после чего там возникли пожары.



Позже стало известно, что в результате ракетных ударов по «Бельбеку» поражен российский комплекс ПВО С-400 «Триумф», а среди военнослужащих РФ есть погибшие и раненые.



В результате ракетных ударов по аэродрому «Бельбек» поражены ЗРК-С-400, два самолета МиГ-31 и склад горюче-смазочных материалов.