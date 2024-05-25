Из-за войны в Украине 2021 ребенок считается пропавшим без вести

В результате войны России против Украины 2021 украинский ребенок считается пропавшим. Такую цифру озвучил омбудсмен Дмитрий Лубинец в Международный день пропавших без вести детей.



«К сожалению, с началом российско-украинской войны эта проблема стала для нас еще более болезненной: незаконные депортации, похищение детей россиянами, хаос, что творится на временно оккупированных территориях... Все это только усугубляет проблему и увеличивает количество пропавших без вести детей», — написал он в Telegram.



В результате военных действий с 2022 года почти 550 детей погибли, около 1350 — получили ранения. Еще более 19,5 тысяч — были принудительно депортированы в РФ. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

На днях из российской оккупации на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 13 детей.



Украина ожидает возвращения группы удерживаемых украинских детей из России и оккупированных территорий. Список с именами 561 ребенка сейчас прорабатывается российской стороной.



Согласно отчету обсерватории конфликтов Йельского университета, российские силы и их доверенные лица насильственно переправили или депортировали более 6000 украинских детей, включая детей в возрасте от четырех месяцев до 17 лет, в Россию или на территории, контролируемые Россией, иногда без участия или с принудительного согласия родителей, где их содержали в «летних лагерях».



Отмечается, что по меньшей мере 78% выявленных лагерей занимались систематическим «перевоспитанием», знакомя детей Украины с российской культурой, патриотическим или военным образованием.