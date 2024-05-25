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Через війну в Україні 2021 дитина вважається зниклою безвісти

25 травня 2024, 12:05

Через війну в Україні 2021 дитина вважається зниклою безвісти

Внаслідок війни Росії проти України 2021 українська дитина вважається зниклою. Таку цифру озвучив омбудсмен Дмитро Лубінець у Міжнародний день дітей, що зникли безвісти.

«На жаль, з початком російсько-української війни ця проблема стала для нас ще болючішою: незаконні депортації, викрадення дітей росіянами, хаос, що коїться на тимчасово окупованих територіях... Все це тільки посилює проблему і збільшує кількість зниклих безвісти дітей», — написав Лубінець у Telegram.

Унаслідок воєнних дій із 2022 року майже 550 дітей загинули, близько 1350 — дістали поранення. Ще понад 19,5 тисяч — були примусово депортовані до РФ. Про це повідомили в Національній поліції України.

Днями з російської окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 13 дітей.

Україна очікує повернення групи утримуваних українських дітей з Росії та окупованих територій. Список з іменами 561 дитини зараз опрацьовується російською стороною.

Згідно зі звітом обсерваторії конфліктів Єльського університету, російські сили та їх довірені особи примусово переправили або депортували понад 6000 українських дітей, зокрема дітей віком від чотирьох місяців до 17 років, до Росії або на території, контрольовані Росією, іноді без участі або з примусової згоди батьків, де їх утримували у «літніх таборах».

Зазначається, Зазначається, щонайменше 78% виявлених таборів систематично «перевиховували» українських України, залучали до російської культури, патріотичної чи військової освіти.

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