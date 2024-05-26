Войска РФ оккупировали село в Донецкой области — DeepState

Оккупанты захватили село Уманское. Фото: скриншот

Российские оккупанты захватили село Уманское, которое расположено в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщили военные аналитики проекта DeepState.



«Враг оккупировал Уманское», — говорится в сообщении.





Кроме того, аналитики отметили, что россияне продвинулись в Ивановке, село в Купянском районе Харьковской области.



Ранее мы писали, что в течение 24 мая российские оккупанты значительно активизировали действия на Краматорском направлении.