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Российские войска усилили атаки на Краматорском направлении

24 мая 2024, 19:05

Российские войска усилили атаки на Краматорском направлении

В течение пятницы, 24 мая, российские оккупанты значительно активизировали действия на Краматорском направлении, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Сразу до 12 выросло количество штурмовых действий агрессора на Краматорском направлении. Враг атакует в районах Клещиевки, микрорайона Новый возле Часового Яра, а также Андреевки, где боевое столкновение продолжается. По Северному враг применил неуправляемые авиаракеты», — сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении, в пограничной полосе, российские оккупанты проводили штурмовали от Плетеновки в направлении Тихого. Еще два боевых столкновения продолжаются в Волчанске. Сейчас на Харэоквщине продолжают 11 боев. 

На Купянском направлении с начала суток произошло уже 18 боев. 

На Лиманском направлении оккупанты проводили еще один безуспешный штурм, третий за сутки.

Кроме того российская авиация ударила тремя управляемыми авиабомбами по городу Северск Донецкой области.

На Покровском направлении проходят три боевых столкновения. С начала суток их уже 12.

Оккупант пытается продвинуться в Новоселовке Первой, поддерживая наступление авиацией. 

«По этому населенному пункту было задействовано уже семь КАБов, еще два таких авиаудара нанесены по Воздвиженке», — указывают в Генштабе.

На Кураховском направлении число боевых столкновений не изменилось. По два КАБа российские террористы запускали в районы населенных пунктов Водяное и Константиновка.

На Приднепровском направлении произошло пять боестолкновений. Один из боев на левобережье Днепра продолжается.

«Украинские войска наносят противнику огневые поражения, принимают все необходимые меры для недопущения прорыва нашей обороны. Также работает наша авиация и ударные беспилотные системы», — подчеркнули в Генштабе.

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