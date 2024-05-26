РФ с начала года сбросила на Украину 10 000 КАБов — Минобороны

РФ сбросила на Украину 10000 КАБов. Фото: Рустем Умеров

Оккупационные войска РФ с начала текущего года скинули на территорию Украины почти 10 000 управляемых авиабомб. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.



«Вражеский удар по строительному гипермаркету города-героя Харькова, осуществленный в субботу посреди белого дня, когда там могли находиться сотни людей, — это ничто иное, как очередной акт геноцида украинского народа путинским режимом. Это сознательное убийство мирного населения», — отметил он.





Глава оборонного ведомства заявил, что Украина нуждается в большем количестве современных систем ПВО и авиации.



«Только с начала года враг сбросил на нашу землю почти 10 000 КАБов», — рассказал Умеров.



Ранее мы писали, что 25 мая российские оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове двумя управляемыми авиабомбами. По состоянию на 17:30 известно о 16 пострадавших.

Также россияне скинули авиабомбу на Константиновку Донецкой области.