РФ с начала года сбросила на Украину 10 000 КАБов — Минобороны

Оккупационные войска РФ с начала текущего года скинули на территорию Украины почти 10 000 управляемых авиабомб. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Вражеский удар по строительному гипермаркету города-героя Харькова, осуществленный в субботу посреди белого дня, когда там могли находиться сотни людей, — это ничто иное, как очередной акт геноцида украинского народа путинским режимом. Это сознательное убийство мирного населения», — отметил он.
Глава оборонного ведомства заявил, что Украина нуждается в большем количестве современных систем ПВО и авиации.
«Только с начала года враг сбросил на нашу землю почти 10 000 КАБов», — рассказал Умеров.
Ранее мы писали, что 25 мая российские оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове двумя управляемыми авиабомбами. По состоянию на 17:30 известно о 16 пострадавших.
Также россияне скинули авиабомбу на Константиновку Донецкой области.
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