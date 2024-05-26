РФ з початку року скинула на Україну 10 тисяч КАБів — Міноборони

РФ скинула в Україну 10 тисяч КАБів. Фото: Рустем Умєров

Окупаційні війська РФ з початку поточного року скинули на територію України майже 10 тисяч керованих авіабомб. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.



«Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли бути сотні людей, — це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом. Це свідоме вбивство мирного населення», — зазначив він.





Глава оборонного відомства заявив, що Україна потребує більшої кількості сучасних систем ППО та авіації.



«Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів», — розповів Умєров.



Раніше ми писали, що 25 травня російські окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету в Харкові двома керованими авіабомбами. Станом на 17.30 відомо про 16 постраждалих.



Також росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку на Донеччині.