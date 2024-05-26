Момент удара по «Эпицентру» в Харькове: видео с камер наблюдения

Момент удара по «Эпицентру». Кадр из видео

В результате российской атаки на гипермаркет «Эпицентр» в Харькове 25 мая уже установлена гибель 14 человек и ранение 44 людей. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.



Уточняется, что правоохранители идентифицировали 11 жертв, среди которых 12-летняя девочка и ее мама.



Также найдено четыре фрагмента тел человека. Сейчас без вести пропавшими считаются семь человек.



Проанализировано видео с камер наблюдения и установлено, что в эпицентре взрывов находилось не менее 20 человек.