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Момент удара по «Эпицентру» в Харькове: видео с камер наблюдения

26 мая 2024, 22:12

Момент удара по «Эпицентру» в Харькове: видео с камер наблюдения

Момент удара по «Эпицентру». Кадр из видео Момент удара по «Эпицентру». Кадр из видео

В результате российской атаки на гипермаркет «Эпицентр» в Харькове 25 мая уже установлена гибель 14 человек и ранение 44 людей. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Уточняется, что правоохранители идентифицировали 11 жертв, среди которых 12-летняя девочка и ее мама.

Также найдено четыре фрагмента тел человека. Сейчас без вести пропавшими считаются семь человек.

Проанализировано видео с камер наблюдения и установлено, что в эпицентре взрывов находилось не менее 20 человек.

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