Момент удару по «Епіцентру» у Харкові: відео з камер спостереження

Момент удару по «Епіцентру». Кадр із відео

Внаслідок російської атаки на гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові 25 травня вже встановлено загибель 14 людей та поранення 44 людей. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.



Уточнюється, що правоохоронці ідентифікували 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мати.



Також знайдено чотири фрагменти тіл людини. Наразі безвісти зниклими вважаються семеро людей.



Проаналізовано відео з камер спостереження та встановлено, що в епіцентрі вибухів було щонайменше 20 осіб.