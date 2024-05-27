Участвовала в мероприятиях в поддержку России: «начальницу отдела образования ЛНР» осудили на 10 лет

Осужденная за коллаборционизм «начальница отдела образования ЛНР». Фото: Луганская областная прокуратура

Суд признал жительницу Луганщины виновной в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной прокуратуры.

Ей назначили максимальное за это преступление наказание – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также колаборантку лишили права в течение 15 лет занимать должности в органах власти.

Прокуроры в суде доказали, что осужденная с весны по конец 2022 года добровольно занимала должность «начальницы отдела образования Новоайдарского района ЛНР». До полномасштабного российского вторжения она работала специалистом отдела образования Новоайдарского поселкового совета.

В должности «начальницы» структурного подразделения оккупационной администрации она организовывала работу отдела, участвовала в мероприятиях в поддержку России. Женщина давала интервью пропагандистским медиа со словами благодарности представителям государства-агрессора за предоставленные учебники, тетради и другие учебные материалы.

Приговор вынесли заочно. Осужденная будет отбывать наказание с момента задержания. В настоящее время женщину объявили ​​в розыск.

Напомним, что псевдопрокурор так называемой «ЛНР» получила максимальный срок, она присягнула на верность агрессору.