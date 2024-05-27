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Брала участь у заходах на підтримку Росії: «начальницю відділу освіти ЛНР» засудили до 10 років ув'язнення

27 травня 2024, 12:47

Брала участь у заходах на підтримку Росії: «начальницю відділу освіти ЛНР» засудили до 10 років ув'язнення

Засуджена за колаборціонізм «начальниця відділу освіти ЛНР». Фото: Луганська обласна прокуратура Засуджена за колаборціонізм «начальниця відділу освіти ЛНР». Фото: Луганська обласна прокуратура

Суд визнав жительку Луганщини винною у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Луганської обласної прокуратури.

Жінці призначили максимальне за цей злочин покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також колаборантку позбавили права протягом 15 років обіймати посади в органах влади.

Прокурори в суді довели, що засуджена з весни до кінця 2022 року добровільно обіймала посаду «начальниці відділу освіти Новоайдарського району ЛНР». До повномасштабного російського вторгнення працювала спеціалістом відділу освіти Новоайдарської селищної ради.

На посаді «начальниці» структурного підрозділу окупаційної адміністрації організовувала роботу відділу, брала участь у заходах на підтримку Росії. А також давала інтерв'ю пропагандистським медіа зі словами подяки представникам держави-агресора за надані підручники, зошити та інші навчальні матеріали.

Вирок ухвалили заочно. Засуджена відбуватиме покарання з моменту затримання. Наразі колаборантку оголосили у розшук.

Нагадаємо, що псевдопрокурор «ЛНР» отримала максимальний термін – вона присягнула на вірність країні-агресору.

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