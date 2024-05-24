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Присягнула на верность агрессору: псевдопрокурор так называемой «ЛНР» получила максимальный срок

24 мая 2024, 14:33

Присягнула на верность агрессору: псевдопрокурор так называемой «ЛНР» получила максимальный срок

Осужденная псевдопрокурор фейковой «ЛНР». Фото: СБУ Осужденная псевдопрокурор фейковой «ЛНР». Фото: СБУ

К максимальному сроку лишения свободы заочно приговорили колаборантку, которая сотрудничает с врагом в оккупационной «прокуратуре» в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

До войны жительница Счастьенского района несколько лет работала в правоохранительных органах. Однако в 2021 году ее уволили из-за негативных обстоятельств.

Сразу после оккупации поселка Станица Луганская фигурантка пошла служить россиянам. Она приняла присягу на верность агрессору и уже в марте 2022 года была назначена «помощником прокурора» в так называемой «прокуратуре Станично-Луганского района ЛНР».

В ходе досудебного расследования ее коллаборационную деятельность полностью доказали. Суд признал женщину виновной по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

В настоящее время коллаборантка находится в розыске. Срок отбывания наказания будет считаться с даты ее задержания.

Напомним, что «главврач» в оккупированном Старобельске получил максимальный срок, он госпитализирует военных РФ.

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