Украина и Испания подписали договор о гарантиях безопасности. Что он предусматривает

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес. Фото: Офис президента Украины

27 мая в Мадриде президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Документ закрепляет обязательство Испании поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ 1991 года. В частности, в этом году Испания предоставит Украине 1 млрд евро военной помощи. Кроме того, фиксируется готовность Испании продолжать оказывать всестороннюю поддержку в течение всего 10-летнего срока действия соглашения.

Испания поддерживает Инициативу будущих Сил обороны Украины и присоединилась к нескольким коалициям способностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это «Интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона», «Артиллерия», «Бронетехника», «Морская безопасность», «Информационные технологии» и «Разминирование», которые усилят Украину и улучшат ее оперативную совместимость с НАТО.

Испания и дальше будет поддерживать развитие Сил безопасности и обороны Украины, будет предоставлять современное военное оборудование в разных сферах, будет поддерживать медицинскую подготовку и протезирование украинских военных, усилит морскую безопасность Украины. Будет углубляться двустороннее сотрудничество в сфере разведки, борьбы с организованной преступностью и в оборонной промышленности, в частности путем изучения возможностей совместного производства и определения возможных источников финансирования, необходимых для развития оборонно-промышленной базы Украины.

Также в соглашении речь идет о гуманитарной помощи, экономическом восстановлении и отстройке, поддержке украинских реформ на пути к членству в ЕС и НАТО. Отдельные блоки документа посвящены вопросам поддержки украинской «формулы мира», усилению санкций против РФ, внедрению механизма возмещения ущерба и привлечению агрессора к ответственности.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал партнеров Украины разрешить ей стрелять по военным объектам в России.