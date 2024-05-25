Глава НАТО призвал партнеров Украины разрешить ей стрелять по военным объектам в России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников НАТО, которые поставляют оружие Украине, разрешить Киеву использовать его для поражения военных объектов на территории России.



«Пришло время для союзников рассмотреть вопрос о том, не стоит ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они предоставили Украине. Особенно сейчас, когда значительная часть боевых действий происходит в Харькове, недалеко от границы, отказ Украине в возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории очень затрудняет ее самозащиту», — сказал Столтенберг в интервью изданию The Economist.



Столтенберг считает, что оккупанты будут продолжать давить на Силы обороны Украины и завоевывать незначительные позиции. При этом в Кремле не будут считаться с потерями российских военных.



Глава НАТО также упрекнул европейских союзников, которые пообещали один миллион артиллерийских снарядов: «Мы не видели ничего близкого к этому».



Столтенберг признал риск эскалации. По его словам, задача состоит в том, чтобы «не допустить превращения этой войны в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе».



При этом он добавил, что страны Североатлантического альянса не будут принимать непосредственного участия «с территории НАТО в боевых действиях над Украиной или в Украине».