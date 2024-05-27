Україна та Іспанія підписали договір про гарантії безпеки. Що він передбачає

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Фото: Офіс Президента України

27 травня у Мадриді Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали двосторонню Угоду про співпрацю у сфері безпеки. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента України.

Документом закріплюються зобов'язання Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Зокрема, цього року Іспанія надасть Україні 1 млрд євро військової допомоги. Крім того, фіксується готовність Іспанії продовжувати надавати всебічну підтримку протягом 10-річного терміну дії угоди.

Іспанія підтримує Ініціативу майбутніх Сил оборони України та приєдналася до кількох коаліцій здібностей у межах Контактної групи з питань оборони України. Це «Інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона», «Артилерія», «Бронетехніка», «Морська безпека», «Інформаційні технології» та «Розмінування», які посилять Україну та покращать її оперативну сумісність із НАТО.

Іспанія й надалі підтримуватиме розвиток Сил безпеки та оборони України, надаватиме сучасне військове обладнання у різних сферах, підтримуватиме медичну підготовку та протезування українських військових, посилить морську безпеку України. Поглиблюватиметься двостороння співпраця у сфері розвідки, боротьби з організованою злочинністю та в оборонній промисловості, зокрема шляхом вивчення можливостей спільного виробництва та визначення можливих джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України.

Також в угоді йдеться про гуманітарну допомогу, економічне відновлення та відбудову, підтримку українських реформ на шляху до членства в ЄС та НАТО. Окремі блоки документа присвячені питанням підтримки української формули миру, посиленню санкцій проти РФ, впровадженню механізму відшкодування збитків та притягненню агресора до відповідальності.

Нагадаємо, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав партнерів дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах у Росії.