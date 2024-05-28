В Одесском ТЦК объяснили задержание главреда издания «Экономическая правда»

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержке (ТЦК и СП) прокомментировали задержание главного редактора украинского издания «Экономическая правда» Дмитрия Денкова. Об этом сообщили в пресс-службе.



В ведомстве уточнили, что Дмитрий Денков долгое время не обновлял учетные данные, на этом основании был объявлен в розыск. Журналист был задержан представителями Государственной пограничной службы Украины в Одесской области.



В ТЦК отметили, то указанные Денковым основания для перемещения транзитным участком с режимными ограничениями не были подтверждены документально, как и основания для несвоевременного обновления учетных данных.



«В отношении гражданина должностными лицами ГПСУ составлен админпротокол, мужчина доставлен в РТЦК и СП», — говорится в сообщении.



Кроме того, в военкомате добавили, что, учитывая разногласия по ситуации, которые возникли в публичной плоскости, вопрос находится на контроле руководства Одесского областного ТЦК и СП.



Ранее мы писали, что главный редактор издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева в своей соцсети написала, что ее коллегу, Дмитрия Денкова, задержали в Одесской области и удерживали около суток.