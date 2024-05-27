В Одесской области сотрудники ТЦК около суток удерживают главреда украинского издания без связи

В городе Белгород-Днестровский Одесской области сотрудники территориального центра комплектования около суток удерживают главного редактора украинского издания «Экономическая правда» Дмитрия Денкова. Об этом рассказала главный редактор издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева.



«По нашим данным, Дмитрия задержали, забрали телефон и все средства связи. Около суток мы не знали, где он находится, потому что он не выходил на связь», — отметила журналистка.



Со слов Мусаевой, родители Денкова подали заявление в полицию, чтобы их сына объявили в розыск. Только тогда и выяснилось, что Дмитрий находится в ТЦК.



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