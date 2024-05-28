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В Одеському ТЦК пояснили затримання головного редактора видання «Економічна правда»

28 травня 2024, 09:59

В Одеському ТЦК пояснили затримання головного редактора видання «Економічна правда»

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) прокоментували затримання головного редактора українського видання «Економічна правда» Дмитра Дєнкова. Про це повідомили у пресслужбі.

У відомстві уточнили, що Дмитро Дєнков тривалий час не оновлював облікові дані, на цій підставі був оголошений у розшук. Журналіста затримали представники Державної прикордонної служби України в Одеській області.

У ТЦК повідомили, що зазначені Дєнковим підстави для переміщення транзитною ділянкою з режимними обмеженнями не підтверджені документально, як і підстави для несвоєчасного оновлення облікових даних.

«Щодо громадянина посадовими особами ДПСУ складено адмінпротокол, чоловіка доставлено до РТЦК та СП», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у військкоматі додали, що з огляду на розбіжності щодо ситуації, що виникли в публічній площині, питання перебуває на контролі керівництва Одеського обласного ТЦК та СП.

Раніше ми писали, що головний редактор видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва у соцмережі написала, що її колегу, Дмитра Дєнкова, затримали на Одещині та утримували близько доби.

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