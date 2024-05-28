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Самая напряженная ситуация фиксируется на Покровском направлении, продолжаются бои — Генштаб

28 мая 2024, 15:33

Самая напряженная ситуация фиксируется на Покровском направлении, продолжаются бои — Генштаб

На Покровском направлении по-прежнему остается тяжелая ситуация, сейчас там фиксируют восемь боевых столкновений. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.  

«Как и за прошедшие сутки больше всего напряженная ситуация остается на Покровском направлении. Сейчас там продолжается восемь боевых столкновений. В настоящее время отбито семь атак неподалеку Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки первой. Силы обороны продолжают прилагать усилия по стабилизации обстановки на данном направлении», — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что с начала суток на этом направлении Силы обороны ликвидировали 100 военных, а также уничтожили девять боевых бронированных машин и два автомобиля. За минувшие сутки на Покровском направлении российские захватчики потеряли 369 человек.

Ситуация на фронте:

На Харьковском направлении с начала суток оккупанты штурмовых действий не вели. Подразделения наших войск укрепляют оборону и держат российских захватчиков под огневым контролем.

На Купянском направлении с начала суток уже произошло семь боестолкновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Дружелюбовка и Невское шесть атак отбиты. Еще одно боевое столкновение в районе Невского продолжается.

На Лиманском направлении в настоящее время продолжается пять вражеских атак в районах населенных пунктов Терны, Торское и Белогоровка.

На Северском направлении армия РФ пытается проявлять активность. Одну атаку украинские воины отбили и еще четыре продолжаются, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении россияне проводят штурмовые действия неподалеку Григорьевки, Клещеевки и Андреевки.

На Кураховском направлении одну атаку неподалеку Константиновки уже отбито. Сейчас продолжается бой в районе Водяного.

С начала суток на Времовском направлении Силы обороны отражают атаку в районе Раздольного, ситуация контролируемая. 

На Приднепровском направлении ВС РФ совершили три неудачные попытки оттеснить украинских военных от Крынок.

Ранее мы писали, что на за 26 мая на Покровском направлении количество вражеских атак с начала суток возросло до восьми. Боевые действия происходят в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола, Уманского, Новоселовки Первой, а также вблизи Нетайлово. Ситуация напряженная

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