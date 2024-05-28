Найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку, триває 8 боєзіткнень — Генштаб

На Покровському напрямку, як і раніше, ситуація залишається важкою, зараз там триває вісім бойових зіткнень. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Як і минулої доби, найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку. Наразі там триває вісім бойових зіткнень. Відбито сім атак неподалік Новоолександрівки, Прогресу та Новоселівки першої. Сили оборони продовжують докладати зусиль для стабілізації ситуації на цьому напрямку», — йдеться у повідомленні.



У Генштабі зазначили, що з початку доби на цьому напрямку Сили оборони ліквідували 100 військових, а також знищили дев'ять бойових броньованих машин та два автомобілі РФ. Минулої доби на Покровському напрямку російські загарбники втратили 369 осіб.



Ситуація на фронті:



На Харківському напрямку від початку доби окупанти штурмових дій не вели. Підрозділи українських військ зміцнюють оборону та тримають російських загарбників під вогневим контролем.



На Куп'янському напрямку з початку доби вже сталося сім боєзіткнень. Неподалік населених пунктів Петропавлівка, Дружелюбівка та Невське шість атак відбито. Ще одне бойове зіткнення біля Невського триває.



На Лиманському напрямку нині триває п'ять ворожих атак неподалік населених пунктів Терни, Торське та Білогорівка.



На Сіверському напрямку армія РФ намагається виявляти активність. Одну атаку українські воїни відбили і ще чотири продовжуються, ситуація контрольована.



На Краматорському напрямку росіяни проводять штурмові дії неподалік Григорівки, Кліщіївки та Андріївки.



На Курахівському напрямку одна атака неподалік Костянтинівки вже відбита. Наразі триває бій у районі Водяного.



З початку доби на Времівському напрямку Сили оборони відбивають атаку в районі Роздольного, ситуація контрольована.



На Наддніпрянському напрямку ЗС РФ здійснили три невдалі спроби відтіснити українських військових від Кринок.



Раніше ми писали, що за 26 травня на Покровському напрямку кількість ворожих атак з початку доби зросла до восьми. Бойові дії відбуваються в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, а також поблизу Нетайлового.