РФ обстреляла Национальный природный парк «Святые горы» на Донетчине: там возник масштабный пожар

27 мая после обеда в Службу спасения поступила информация о пожаре лесной подстилки в окрестностях села Сосновое Краматорского района на территории Национального природного парка «Святые горы». Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
К месту происшествия выехали спасатели 82-го государственной пожарно-спасательной части и приступили к тушению пожара. Из-за загрязнения территории взрывоопасными предметами, угрозы жизни и здоровью личного состава для проведения обследования территории привлеки приданные пиротехнические расчеты ГУ ГСЧС в Волынской и Закарпатской областях.
Спасатели совместно с сотрудниками лесхоза проводят работы по созданию минерализованных полос для недопущения распространения огня на значительную площадь. Всего с начала возникновения пожара огонь уничтожил 40 га лесной подстилки. Угрозы населенному пункту нет.
К тушению пожара от ГСЧС привлекли 24 человека личного состава и 8 единиц техники.
Напомним, что спасатели более семи часов тушили масштабный лесной пожар вблизи Щурового, он возник из-за обстрелов РФ.
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