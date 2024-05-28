РФ обстріляла Національний природний парк «Святі гори» на Донеччині: виникла масштабна пожежа

Масштабна пожежа у Національному природному парку «Святі гори». Фото: ДСНС у Донецькій області

27 травня пообіді до Служби порятунку надійшла інформація про займання лісової підстилки на околицях села Соснове Краматорського району на території Національного природного парку «Святі гори». Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

До місця пригоди виїхали рятувальники 82-ї державної пожежно-рятувальної частини та розпочали гасіння вогню. Через забруднення території вибухонебезпечними предметами, загрозу життю та здоров'ю особового складу для проведення обстеження території залучено придані піротехнічні розрахунки ГУ ДСНС у Волинській та Закарпатській областях.

Рятувальники спільно зі співробітниками лісгоспу проводять роботи зі створення мінералізованих смуг для недопущення розповсюдження вогню на значну площу. Загалом з початку виникнення пожежі знищено 40 га лісової підстилки. Загрози населеному пункту немає.

До гасіння пожежі від ДСНС залучили 24 особи особового складу та 8 одиниць техніки.

Нагадаємо, що рятувальники понад сім годин гасили масштабну лісову пожежу поблизу Щурового, що виникла через обстріл РФ.