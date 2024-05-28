Украина и Португалия подписали договор о гарантиях безопасности. О чем идет речь в соглашении

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру. Фото: Офис президента Украины

В Лиссабоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Соглашение закрепляет обязательство Португалии поддерживать Украину для восстановления ее территориальной целостности в пределах границ 1991 года, включая территориальное море. Португалия предоставит не менее 126 миллионов евро военной поддержки в этом году.

Также она подтверждает участие в «Коалиции F-16», международной «Коалиции способностей морской безопасности», а также в программе закупки боеприпасов большого калибра, усилиях по разминированию и укреплению морской безопасности.

Отдельные блоки соглашения посвящены двустороннему сотрудничеству в области оборонной промышленности, разведке, борьбе с организованной преступностью и пропагандой, а также противодействию химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам.

Украина и Португалия будут координировать и укреплять совместные усилия для поддержки страны на пути к будущему вступлению в НАТО.

В блоке по политическому сотрудничеству говорится о поддержке украинской «формулы мира», привлечении агрессора к ответственности, усилении санкций против РФ и совместной работе над созданием механизма предоставления компенсации за ущерб, потери или вред, вызванные российской агрессией.

Португалия также обязуется продолжать участие в Международной коалиции по возвращению украинских детей и способствовать достижению целей, изложенных в рамочном документе этой коалиции.

Напомним, что 27 мая Украина и Испания подписали договор о гарантиях безопасности.