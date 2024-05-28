Україна та Португалія уклали договір про гарантії безпеки. Про що йдеться в угоді

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру. Фото: Офіс президента України

У Лісабоні Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали двосторонню Угоду про співпрацю у сфері безпеки. Про це повідомили в Офісі Президента України.

Угода закріплює зобов'язання Португалії підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності в межах 1991 року, включно з територіальним морем. Португалія надасть цього року не менше 126 мільйонів євро військової підтримки.

Також вона підтверджує участь у «Коаліції F-16», міжнародній «Коаліції здібностей морської безпеки», а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру, зусиллях з розмінування та зміцнення морської безпеки.

Окремі блоки угоди присвячені двосторонньому співробітництву в галузі оборонної промисловості, розвідці, боротьбі з організованою злочинністю та пропагандою, а також протидії хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам.

Україна та Португалія координуватимуть та зміцнюватимуть спільні зусилля для підтримки України на шляху до майбутнього вступу до НАТО.

У блоці з політичної співпраці йдеться про підтримку української формули миру, притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти РФ та спільну роботу над створенням механізму надання компенсації за збитки, втрати чи шкоду, спричинені російською агресією.

Португалія також зобов'язується продовжувати участь у Міжнародній коаліції щодо повернення українських дітей та сприяти досягненню цілей, викладених у рамковому документі цієї коаліції.

Нагадаємо, що 27 травня Україна та Іспанія уклали договір про гарантії безпеки.