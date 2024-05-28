Путин пригрозил «расширением санитарной зоны» в случае ударов западным оружием по России

Владимир Путин. Фото: Кремль

В случае применения дальнобойного оружия ВСУ России вновь придется принимать решения о «санитарной зоне». Об этом заявил глава Кремля Владимир Путин во время пресс-подхода к российским СМИ в аэропорту Ташкента.

По словам Владимира Путина, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь ее территории.

«Все идет вокруг событий на подступах к Харькову. Так это же они (страны НАТО – ред.) спровоцировали эти события на этом направлении. Я же полгода назад публично сказал, если они (ВСУ – ред.) дальше будут наносить удары по жилым кварталам, мы тогда будем вынуждены создавать «зону безопасности». Мы к этому и перешли. То же самое может случиться в случае применения высокоточного оружия большой дальности», – сказал он.

Однако стоит отметить, что Россия своим наступлением в Харьковской области не достигла поставленных целей – создания «буферной зоны» для предотвращения ударов по Белгороду.

Так, 26 мая в британской разведке заявили, что армия РФ продолжает наступать на Волчанск, но город остается под контролем украинских сил, отражающих большинство российских атак. Также российские войска продолжают атаковать в направлении села Липцы, но не добились значительного прогресса. 17 мая Путин заявил, что войска России должны создать «буферную зону безопасности» в Харьковской области. Однако им это пока не удалось. Фронт на севере Харьковщины, по всей видимости, стабилизировался, а российский территориальный контроль фрагментирован и не объединен. Первоначальный импульс россиян был сдержан украинским сопротивлением.

Напомним, что 17 мая глава Кремля Владимир Путин заявил, что у России якобы нет планов по захвату Харькова.