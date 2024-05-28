Путін пригрозив «розширенням санітарної зони» у разі ударів західною зброєю по Росії

Володимир Путін. Фото: Кремль

У разі застосування далекобійної зброї ЗСУ Росії знову доведеться ухвалювати рішення про «санітарну зону». Про це заявив глава Кремля Володимир Путін під час прес-підходу до російських ЗМІ в аеропорту Ташкента.

За словами Володимира Путіна, Росія уважно спостерігає за заявами про удари углиб її території.

«Все йде навколо подій на підступах до Харкова. Так це вони (країни НАТО – ред.) спровокували ці події у цьому напрямку. Я ж пів року тому публічно сказав, якщо вони (ЗСУ – ред.) далі завдаватимуть удари по житлових кварталах, ми тоді будемо змушені створювати «зону безпеки». Ми до цього й перейшли. Те саме може статися у разі застосування високоточної зброї великої дальності», – сказав він.

Проте варто зазначити, що Росія своїм наступом у Харківській області не досягла поставлених цілей – створення «буферної зони» для запобігання ударам по Бєлгороду.

Так, 26 травня в британській розвідці заявили, що армія РФ продовжує наступати на Вовчанськ, але місто залишається під контролем українських сил, які відбивають більшість російських атак. Також російські війська продовжують атакувати у напрямку села Липці, але не досягли значного прогресу. 17 травня Путін заявив, що війська Росії мають створити «буферну зону безпеки» у Харківській області. Однак їм це поки що не вдалося. Фронт на півночі Харківщини, ймовірно, стабілізувався, а російський територіальний контроль фрагментований і не об'єднаний. Початковий імпульс росіян був стриманий українським опором.

Нагадаємо, що 17 травня глава Кремля Володимир Путін заявив, що у Росії нібито немає планів щодо захоплення Харкова.