Войска России ударили по «многоэтажке» в Константиновке, а в Краматорске прогремела серия взрывов

Последствия удара РФ по «многоэтажке» в Константиновке. Фото: «Типичная Константиновка»

Российские войска из тяжелого вооружения ударили по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в Telegram-канале «Типичная Константиновка».

По данным канала, есть попадание в «многоэтажку» на правом берегу. Информации насчет пострадавших пока нет.

Также, как сообщает корреспондент «Новостей Донбасса», серия взрывов прогремела в городе Краматорск на Донетчине.

Напомним, что авиация РФ скинула авиабомбы на жилой квартал в центре города Торецк Донецкой области, в результате чего два человека погибли, еще трое – ранены.