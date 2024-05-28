Войска России ударили по «многоэтажке» в Константиновке, а в Краматорске прогремела серия взрывов

Российские войска из тяжелого вооружения ударили по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в Telegram-канале «Типичная Константиновка».
По данным канала, есть попадание в «многоэтажку» на правом берегу. Информации насчет пострадавших пока нет.
Также, как сообщает корреспондент «Новостей Донбасса», серия взрывов прогремела в городе Краматорск на Донетчине.
Напомним, что авиация РФ скинула авиабомбы на жилой квартал в центре города Торецк Донецкой области, в результате чего два человека погибли, еще трое – ранены.
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