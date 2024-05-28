Війська Росії вдарили по «багатоповерхівці» у Костянтинівці, а в Краматорську пролунала серія вибухів

Наслідки удару РФ по багатоповерхівці в Костянтинівці. Фото: «Типова Костянтинівка»

Російські війська з важкого озброєння вдарили по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у Telegram-каналі «Типова Костянтинівка».

За даними каналу, є влучання у «багатоповерхівку» на правому березі. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Також, як повідомляє кореспондент «Новин Донбасу», серія вибухів пролунала у місті Краматорськ на Донеччині.

Нагадаємо, що авіація РФ скинула авіабомби на житловий квартал у центрі міста Торецьк Донецької області, внаслідок чого двоє людей загинули, ще троє – поранено.