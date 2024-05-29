Росія атакувала Краматорськ: одна з ракет застрягла в землі, є пошкодження

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Дмитро Глушко / «Новини Донбасу»

Вночі Війська Росії обстріляли Краматорськ. Про це повідомив голова військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Оновлено (10:20). Сили РФ завдали по Краматорську три авіаудари ракетою-бомбою «Гром-Е1», повідомляє поліція. Поранено одну людину.



Як повідомляє кореспондент «Новин Донбасу», одна з ракет пробила дах житлового будинку та впала на дорогу. Бойова частина снаряда застрягла у землі. Також довкола розкидані уламки.

Ділянка вулиці Олекси Тихого, між вулицями Парковою та Південною, закрита для проїзду.



Крім того, у Краматорську внаслідок ще одного «прильоту» серйозно пошкоджена триповерхова будівля.