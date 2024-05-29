Россияне 28 мая скинули 10 авиабомб на населенные пункты Донецкой области: это антирекорд

Последствия ударов авиабомб в центре Торецка 28 мая. Фото: Донецкая областная прокуратура

28 мая россияне сбросили 10 управляемых авиабомб на населенные пункты Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По словам Вадима Филашкина, это самый большой показатель за один день.

«Среди этих 10 авиабомб была одна полуторатонная, которой враг ударил по Алексеево-Дружковке. За все время войны это только второй случай использования такой бомбы против гражданских в Донецкой области», – отметил он.

Напомним, что РФ за минувшие сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины, в результате чего три человека погибли, еще 14 – ранены.