Росіяни 28 травня скинули 10 авіабомб на населені пункти Донецької області: це рекордна кількість на добу

Наслідки ударів авіабомб у центрі Торецька 28 травня. Фото: Донецька обласна прокуратура

28 травня росіяни скинули 10 керованих авіабомб на населені пункти Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За словами Філашкіна, це найбільший показник за один день.

«Серед цих 10 авіабомб була одна півторатонна, якою ворог вдарив по Олексієво-Дружківці. За весь час війни це лише другий випадок використання такої бомби проти цивільних у Донецькій області», – зазначив він.

Нагадаємо, що РФ за минулу добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини – троє людей загинули, ще 14 – поранені.