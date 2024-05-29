На Донетчине приняли решение об эвакуации семей с детьми из некоторых населенных пунктов. Где она будет проходить

Заседание региональной комиссии по ТЭБ и ЧС. Фото: Донецкая областная военная администрация

29 мая региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании приняла решение об эвакуации семей с детьми из некоторых населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По словам Вадима Филашкина, в частности, необходимо вывезти семьи с детьми из города Лиман, сел Липовое, Новое, Карповка и Ставки Лиманской территориальной громады, села Прогресс Гродовской территориальной громады и поселка Заря Ильиновской территориальной громады.

«Теперь должны получить согласование Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Должны понимать, какие силы будут привлекаться к эвакуации населения в случае необходимости, насколько мы к этому готовы и каким образом будет организовано взаимодействие. Поручил руководителям военных администраций заранее определить маршруты эвакуации и транзитных хабов», – сказал начальник Донецкой ОВА.

Напомним, что РФ за минувшие сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины, в результате чего три человека погибли, еще 14 – ранены.